Schillaci | Miglioreremo tetto spesa personale - abolizione entro l’anno

(Di venerdì 24 maggio 2024) TRENTO – Nel decreto liste d’attesa si potrebbe vedere già un primo ampliamento deldisulle assunzioni delsanitario? “Noi stiamo lavorando dal primo giorno per togliere ildie abolirlo. Posso mostrare un documento firmato dal ministro Giorgetti e da me risalente al gennaio del 2023. Credo che sicuramente allevieremo il prima possibile eildi. E poi, come ho detto, spero chesi riesca a superarlo”. E’ il programma illustrato dal ministro della Salute Orazioal Festival dell’economia di Trento. “Questo è il progetto – ha spiegato – ci stiamo lavorando con il Mef da quasi 2 anni ed è un punto molto importante, perché poi alla fine se vogliamo fare più esami o più terapie abbiamo bisogno di avere più, molto banalmente. Altrimenti diventa un esercizio teorico e non pratico. Quindi su questo stiamo lavorando.

