Scherma Paralimpica - Michele Massa conquista il bronzo nel fioretto in Coppa del Mondo

(Di venerdì 24 maggio 2024) San Paolo – Nella prima giornata di gare della prova dideldia San Paolo medaglia dipernelmaschile B, un podio importantissimo per il marchigiano che vede così il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi. Stop ad un passo dal podio per Emanuele Lambertini. Grande prova perche sale sul podio nella gara che chiudeva il percorso per le Paralimpiadi 2024. Il fiorettista dell’Accademia dellaFermo ha iniziato la sua gara con la vittoria per 15-3 sul polacco Castro negli ottavi di finale. Ancora una netta vittoria ai quarti per il marchigiano che ha superato 15-8 l’ucraino Serozhenko. Lo stop per il classe 2004 è arrivato in semifinale contro il britannico Coutya con il punteggio di 15-4.ha cosìto la prima medaglia a livello individuale neldopo le due nella spada nella sua giovane carriera.

Fermo, 14 maggio 2024 - Doppia medaglia per Michele Massa ai Campionati Italiani Paralimpici svoltisi a San Lazzaro di Savena. Oro e titolo di Campione Italiano nel Fioretto e Bronzo nella Spada. Nella prima giornata di gare al Palasavena di San Lazzaro, dopo il titolo dello scorso anno a Catania, il fiorettista dell’Accademia della Scherma Fermo si conferma campione italiano superando in finale Matteo Adesso della Zinella Scherma Bologna. sport.quotidiano

I campionati italiani paralimpici e non vedenti ottengono un ottimo riscontro: decine e decine di atleti in pedana, al PalaSavena, e l’organizzazione pressoché perfetta da parte della Zinella Scherma di Magda Melandri. sport.quotidiano

San Paolo – Superato, nel count down, il -100 alle Paralimpiadi, l’Italia della scherma in carrozzina è pronta a un’importantissima trasferta in Brasile. Nel prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 maggio, si svolgerà infatti a San Paolo l’ultima prova di Coppa del Mondo Paralimpica valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. ilfaroonline

Coppa del Mondo paralimpica, bronzo nel fioretto per Michele Massa - Coppa del Mondo paralimpica, bronzo nel fioretto per Michele Massa - Nella prima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo paralimpica a San Paolo, medaglia di bronzo per Michele Massa nel fioretto maschile B, un podio importantissimo per il marchigiano che vede ... redattoresociale

Fioretto B, bronzo per Massa in Cdm a San Paolo - Fioretto B, bronzo per Massa in Cdm a San Paolo - ROMA (ITALPRESS) - Nella prima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in scena a San Paolo medaglia di bronzo per Michele M ... italpress

Coppa del Mondo di scherma paralimpica: Michele Massa bronzo, vicino pass per Parigi - Coppa del Mondo di scherma paralimpica: Michele Massa bronzo, vicino pass per Parigi - Nella prima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a San Paolo medaglia di bronzo per Michele Massa nel fioretto maschile B, un podio importantissimo per il marchigiano ... sportmediaset.mediaset