Scavi per il Giubileo - ritrovati resti umani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il cantiere per il2025 di Piazza Pia a Roma regala una sorpresa e un mistero. Nel tunnel eseguito per eseguire il sottopasso, una delle opere più attese tra gli interventi giubilari, ha portato alla luce uno scheletro umano.Leggi anche: Nicola Zingaretti, la rivelazione: “Sembrava un semplice neo ma era un tumore maligno” Cosa si sa del ritrovamento La Soprintendenza di Stato ha ordinato la rimozione delle ossa, che saranno analizzate per stabilire una datazione esatta. L’ipotesi formulata, al momento, è che appartenessero a una persona vissuta tra il Seicento e il Settecento. Il periodo va comunque verificato ma dalla Soprintendenza fanno sapere che non si tratta di uno scheletro che possa essere legato all’epoca in cui la Mole Adriana venne realizzata. I lavori non sono interrotti La zona del ritrovamento è quella dove insisteva il borgo demolito per consentire la realizzazione di via della Conciliazione.