Scala il Duomo e si fa il selfie col dito medio vicino la Madonnina | è caccia al climber video

A Milano un ragazzino ha scalato il Duomo solo per potersi fare un selfie con la Madonnina. Le immagini sono state poi condivise sul suo canale Instagram.Continua a leggere . fanpage

Scala il Duomo di Milano per un selfie con la Madonnina, l'impresa del climber Dedelate: incertezza sulla data - Scala il duomo di Milano per un selfie con la Madonnina, l'impresa del climber Dedelate: incertezza sulla data - Il climber che si fa chiamare Dedelate ha scalato il duomo di Milano per scattarsi un selfie con la Madonnina a 108,5 metri d’altezza. Si tratta dell’ultima bravata del giovane milanese seguito su ... notizie.virgilio

Scala il Duomo di Milano e si fa un selfie con la Madonnina (senza maglietta): «La tipa voleva tenersi la t-shirt» - Scala il duomo di Milano e si fa un selfie con la Madonnina (senza maglietta): «La tipa voleva tenersi la t-shirt» - pubblicandola poi sui social con tanto di selfie fatto dopo essersi tolto la t-shirt accanto alla Madonnina, con il dito medio alzato. Nello scalare ha fatto scattare l'allarme che è collegato a una ... leggo

Meloni, ho sospeso il redditometro per vedere meglio la norma - Meloni, ho sospeso il redditometro per vedere meglio la norma - (ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ho sospeso" la norma sul redditometro "perché la voglio vedere meglio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'economia a Trento, sottolineando che "b ... gazzettadiparma