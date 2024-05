Savona - arresto cardiaco in class - salvata da un compagno che le pratica massaggio cardiaco e usa defibrillatore

Savona, arresto cardiaco in classe in un liceo. Il compagno di banco le fa il massaggio cardiaco e le salva la vita - savona, arresto cardiaco in classe in un liceo. Il compagno di banco le fa il massaggio cardiaco e le salva la vita - Il ragazzo che le ha salvato la vita, aveva frequentato negli anni scorsi, il corso di rianimazione organizzato dalla famiglia di Renzino Astengo, il bambino savonese che nel 2009 morì improvvisamente ... genova.repubblica

Incidente a Savona, scontro tra due auto sulla SP29 - Incidente a savona, scontro tra due auto sulla SP29 - savona. Incidente a savona questa mattina intorno alle 11. Sono rimaste coinvolte due auto (una Clio e una Panda). E’ successo in via Nazionale Piemonte poco dopo i benzinai, salendo verso monte. La d ... ivg

