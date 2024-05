Sassuolo - NUOVO obiettivo per la panchina | ecco chi potrebbe allenare i neroverdi in Serie B

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, seconda squadra retrocessa dallaA dopo la Salernitana, sta cercando unallenatore Ilè alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione diB. Nelle ultime ore si era fatto il nome di Vincenzo Vivarini del Catanzaro, ma ci sarebbe un altro tecnico diB sul taccuino. Stiamo .

Il prossimo mercato potrebbe aprire nuovi scenari per i giocatori del Sassuolo: dopo la retrocessione in Serie B la cara bottega dei neroverdi può essere presa d'assalto.Continua a leggere . fanpage

Il 14 aprile del 1996, all’imbocco del velodromo di Roubaix, accade qualcosa di impensabile. Ormai da diversi metri ci sono tre uomini che procedono uno in fila all’altro. Indossano la stessa maglia, corrono nella stessa squadra. ultimouomo

Lazio - Sassuolo, Ballardini in conferenza stampa: ecco quando parlerà - Lazio - sassuolo, Ballardini in conferenza stampa: ecco quando parlerà - Si avvicina l'ultima giornata della serie A 2023/24 per Lazio e sassuolo. Le due squadre si affronteranno domenica sera, con fischio d'inizio programmato alle 20:45, allo Stadio Olimpico. I neroverdi ... lalaziosiamonoi

Auriemma conferma: "Napoli-Laurienté, c'è il ritorno di fiamma" - Auriemma conferma: "Napoli-Laurienté, c'è il ritorno di fiamma" - 25enne francese che quest’anno ha vissuto l’annus horribilis al sassuolo retrocesso in serie B dopo 11 anni di continua frequentazione nella massima serie". Poi aggiunge: "L’ad Andrea Chiavelli ha ... areanapoli

SERIE A | Lazio-Sassuolo, data e orario della conferenza stampa di mister Tudor - serie A | Lazio-sassuolo, data e orario della conferenza stampa di mister Tudor - Ecco data ed orario della conferenza stampa di mister Igor Tudor in vista di Lazio-sassuolo, valida per l’ultima giornata del campionato di serie A ... laziopress