Sarri | A Napoli tutto è amplificato Non è diventata scarsa - ci sono le basi per ricostruirla in modo forte una candidatura?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alfredo Pedullà ha intervistato in esclusiva Marizioper Sportitalia. Il tema dell’intervistale sue dimissioni alla Lazio ma conPedullà parla anche del passato, come la stagione juventina, e delle prospettive future sue e del calcio italiano.: «rimasto deluso dal mercato estivo e l’ho trasmesso alla Lazio» Sulle dimissioni dice: «Probabilmente tanti errori vengono fuori dall’inconscio. Parlando con il mio staff iorimasto deluso dal mercato estivo e questa mia insoddisfazione l’ho trasmessa alla squadra. A livello di ‘conscio’ avevo cercato giocatori con lo stesso entusiasmo di prima». Nonostante il rapporto con Lotito sia ancora oggi ottimo, «sul piano degli investimenti avrei fatto cose decisamente diverse. Come dicevo sempre a tutti, la società è la sua, le scelte è anche giusto le faccia lui. Non ero d’accordo sulle azioni di quest’anno, mastato bene».

