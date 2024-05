Sardegna - terribile scontro tra auto e moto | un morto

(Di venerdì 24 maggio 2024)incidente trasulla statale 125 a Urzulei, in provincia di Nuoro. Intorno alle 14.00 di oggi, venerdì 24 maggio, un centauro di origini austriache è deceduto dopo l’impatto con un. L’uomo aveva 54 anni ed èpoco dopo l’arrivo del 118, che aveva fatto anche arrivare sul posto un’eliambulanza. Sul posto si trovano ancora la polizia stradale e i carabinieri di Lanusei, e i vigili del fuoco di Tortolì.Leggi anche: Rider pestato selvaggiamente da baby gang. Senza alcun motivo. Città sempre più violente e fuori controllo L'articolo proviene da The Social Post. .

Al via i nuovi incentivi per cambiare auto, moto e veicoli commerciali, i cosiddetti ecobonus. Il decreto (un Dpcm) è atteso per sabato 25 maggio in Gazzetta ufficiale (a meno di imprevisti). Incentivi auto 2024 Fino a fine anno (31 dicembre 2024) sarà possibile ottenere una cifra.. today

Capannori: scontro auto-moto sulla Pesciatina. Centauro 53enne ferito gravemente - Capannori: scontro auto-moto sulla Pesciatina. Centauro 53enne ferito gravemente - Un uomo di 53 anni, residente a Montecatini, è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto ed un’auto sulla Pesciatina, all’incrocio con via Santa Gemma. Il motociclista è finito contro ... firenzepost

Prenderà il via domenica 26 maggio la XII edizione dei “Due mari 2024 raduno di auto e moto d’epoca” - Prenderà il via domenica 26 maggio la XII edizione dei “Due mari 2024 raduno di auto e moto d’epoca” - L’iniziativa, riservata a veicoli d’epoca, interesserà il territorio comunale di Messina, con il raduno all’interno dell’area pedonale di via Laudamo. Domenica 26 maggio si svolgerà la XII edizione de ... messinaora

Dall’8 giugno torna il ticket ai laghi di Fusine: il Comune cerca un gestore - Dall’8 giugno torna il ticket ai laghi di Fusine: il Comune cerca un gestore - TARVISIO. Torna il ticket per la sosta di auto, moto e camper nella zona dei laghi a Fusine in Valromana. Non un modo di fare cassa da parte del Comune di Tarvisio, quanto piuttosto una strategia per ... messaggeroveneto.gelocal