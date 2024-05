Sarah Toscano - l’inaspettata risposta sul Festival di Sanremo

(Di venerdì 24 maggio 2024), fresca di vittoria ad Amici di Maria De Filippi, aveva confessato alla stampa di avere due sogni nel cassetto: un featuring con Ultimo “lo stimo tantissimo, è uno dei miei artisti preferiti” e una partecipazione aldi“sarebbe un grandissimo onore, mi piacerebbe tanto“. Oggi però, fra le pagine di FanPage, ha un attimo ridimensionato il sogno dell’Ariston specificando che non necessariamente vuole partecipare alla prossima edizione. “Penso chesia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado aquest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.giustamente vuole presentarsi alla commissione artistica sanremese più preparata e con la canzone giusta, ma spesso è giusto battere il ferro finché è caldo.

Sanremo 2025, le date: ecco quando dovrebbe andare in onda il Festival targato Carlo Conti - Sanremo 2025, le date: ecco quando dovrebbe andare in onda il festival targato Carlo Conti - Sanremo 2025, le date: ecco quando dovrebbe andare in onda il festival targato Carlo Conti il prossimo febbraio. tag24

Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 dopo Amadeus: il nuovo conduttore svela il suo "unico dubbio" - Carlo Conti al festival di Sanremo 2025 dopo Amadeus: il nuovo conduttore svela il suo "unico dubbio" - Carlo Conti svela alcuni retroscena che lo hanno portato ad accettare la conduzione di Sanremo 2025. Ma rivela anche un timore per il dopo Amadeus ... notizie.virgilio

Sanremo, l'assalto di Striscia: "Conti pagato per due anni, ma non può farlo" - Sanremo, l'assalto di Striscia: "Conti pagato per due anni, ma non può farlo" - A poche ore dall'annuncio di Carlo Conti a Sanremo Striscia la notizia ha risollevato il problema legato alla convenzione Rai-Comune sull'uso del marchio del festival, che scade nel 2025 ... ilgiornale