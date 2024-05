Sarah e Cristian - i fratellini di Agrigento accoltellati lottano per la vita Il padre in silenzio dopo l’arresto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Sono ore di dolore e speranza., idi 3 e 7 anniieri dalin provincia di, stanno lottando per la. "La situazione è in evoluzione – dicono i medici del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Palermo – al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli". Intanto, la madre Anetha, di origini polacche, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, è finalmente fuori pericolo. Il, Daniele Alba, meccanico di 34 anni,aver tentato il triplice omicidio ieri pomeriggio nell’abitazione di Cianciana, accoltellando i figlioletti e la moglie e poi barricandosi dentro per ore, è rimasto insia durantesia nella prima notte in cella nella casa circondariale di Sciacca. Le condizioni dei bambini La prognosi dei due bambini è riservata. Il fratellino di 7 anni ieri ha subito due interventi uno al torace che ha interessato un polmone e anche il cuore e uno in neurochirurgia al cervello.

