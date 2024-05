Sanremo 2025 - un Big lancia un appello a Carlo Conti

Fiorello non si ferma neanche per il Primo Maggio. Lo showman ha dato il suo buongiorno al pubblico di Viva Rai2 con un’edizione speciale del programma dedicata alla Festa dei Lavoratori. Fiorello ha aperto la trasmissione con un breve ma importante appello: “1° Maggio, più lavori e più diritti. ilfattoquotidiano

A La Vita in Diretta Alba Parietti rivela che vorrebbe riavere la sua poltrona in prima fila al Festival di Sanremo L'articolo Alba Parietti rivuole la sua poltrona in prima fila a Sanremo e lancia un appello a Conti proviene da Novella 2000. novella2000

In libreria la storia di Beniamino Zuncheddu: “Io sono innocente” - In libreria la storia di Beniamino Zuncheddu: “Io sono innocente” - L’ex pastore sardo assolto dall’accusa di triplice omicidio, con il suo avvocato Mauro Trogu, racconta in un libro la storia dell’errore giudiziario italiano più grave nella storia italiana ... ilsole24ore

Al Bano si appella a Conti: «Sogno Sanremo 2025. Un’ultima volta in gara, poi basta» - Al Bano si appella a Conti: «Sogno sanremo 2025. Un’ultima volta in gara, poi basta» - A pochi giorni dall’annuncio di Carlo Conti come direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di sanremo, è arrivato il primo candidato ufficiale disposto a partecipare alla kermesse c ... davidemaggio

