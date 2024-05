Sanità - in arrivo il piano anti liste di attesa | Cup unic - aumento del personale e visite nel week end

(Di venerdì 24 maggio 2024) Abbattimento delled’del tetto di spesa, su base regionale, per ildelle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. E ancora: Cupo regionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private accreditate ed estensione degli orari per effettuareed esami nelle giornate di sabato e domenica. Sono alcuni delle misure urgenti contenute nella bozza del decreto legge del ministro Orazio Schillaci al vaglio del Consiglio dei ministri del prossimo 3 giugno., inil dld’del ministero Non chiacchiere e slogan per recuperare al disastro dellache viene da lontano. Il governo, con buona pace della sinistra, fa sul serio. Obiettivo: garre tempi certi per le prestazioni sanitarie con incrementi del fondo sanitario regionale e l’died esami effettuabili anche il sabato e la domenica.

