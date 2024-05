Sanità allo Sbando - il Buco da 128 mln di Euro Coperto con Tagli in Tutti i Comparti Regionali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'Aquila - L'accusa del Consigliere PD Pierpaolo Pietrucci: "Il Collegio dei Revisori in Regione boccia definitivamente, un’operazione di mistificazione contabile messa in atto dalla Giunta Regionale nel disperato tentativo di coprire le perdite, assurde ma prevedibili, di 128 mln di, del sistema sanitario regionale. In un Paese normale e in una regione normale, gli assessori allae al Bilancio e i 4 Direttori Generali delle ASL si dimetterebbero immediatamente." La nota dell'agenzia di stampa regionale: CONSIGLIO REGIONALE: OK ALLA LEGGE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO SANITARIO Nel corso della seduta urgente di oggi pomeriggio, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il progetto di legge per “la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023”. Il provvedimento prevede l’istituzione di un nuovo capitolo sul bilancio 2024 per la somma di68.