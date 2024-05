Sanatoria casa 2024 approvata Quanto si pagherà? Le cifre

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2024)dal Consiglio dei Ministri. Cosa prevede nello specifico il provvedimento?costerà usufruire delle misure semplificate di regolarizzazione delle piccole difformità edilizie? Una rapida panoramica sul Decreto “Salva-”.. Cosa prevededal Consiglio dei Ministri. Cosa prevede nello specifico? Grazie alle misure contenute nel Decreto “Salva-” sarà possibile regolarizzare velocemente lievi difformità riguardanti l’edilizia residenziale. In pratica, verande, tende, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti, porte interne e così via. Adesso sarà possibile dichiarare agli uffici comunali queste piccole modifiche interne alla propria abitazione, quindi, mettere in regola i titoli depositati in comune rispetto a tal genere di abusi parziali. Naturalmente, ciò avverrà a fronte del pagamento di una sanzione commisurata all’intervento.