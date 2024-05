San Marino contro Parma È l’ora della grande sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) È lo sche infiamma l’ultima d’andata del girone A ed è anche una delle probabilissime sfide delle fasi calde dei playoff. Da oggi parte San, match tra le primeclasse e anche ulteriore test di alto livello per il gruppo di Doriano Bindi, dopo quello superato a pieni voti con Bologna lo scorso weekend. Si parte stasera in trasferta, al ‘Nino Cavalli’ di(ore 20), si prosegue domani con la doppiadi Serravalle (ore 15 e 20). Le contendenti, prime con 9 vittorie e 3 sconfitte davanti alla Fortitudo (8-4), vogliono prendere abbrivio da questa fine di maggio per cercare il miglior posizionamento possibile alla cacciaprima testa di serie dei quarti di finale. Sanrecupera totalmente Celli, che dopo aver giocato nei panni di designato con Bologna tornerà ad occupare il suo posto anche in difesa all’esterno centro. Qualche dubbio in più per Quevedo, ma soprattutto perché Pedrol sta viaggiando a mille in gara1 e dunque è probabile che si vada avanti con la rotazione delle ultime settimane.