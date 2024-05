La Sampdoria vince in rimonta in casa 2-1 contro l’Ascoli. Decisivo l’ingresso di Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter in prestito in Liguria. IN RIMONTA – Per la prima volta in stagione la Sampdoria aggancia la zona playoff, decide un gol di De Luca, ma a cambiare la partita è stato soprattutto l’ingresso di Sebastiano Esposito. inter-news

Importante vittoria in rimonta per la Sampdoria che riprende l’Ascoli e poi lo sorpassa nel finale conquistando tre punti vitali per avvicinarsi alla zona play off. Gli ospiti vanno in vantaggio con Duris nel primo tempo che riesce a beffare Stankovic con una conclusione ‘sporcata’ da Ghilardi. sportface

Sampdoria, i nodi da sciogliere per il futuro: Ferrero, direttore sportivo, monte ingaggi, Pirlo e stadio - sampdoria, i nodi da sciogliere per il futuro: Ferrero, direttore sportivo, monte ingaggi, Pirlo e stadio - Il presidente Manfredi al lavoro su diversi fronti, a un anno di distanza dal cambio di proprietà la società va in cerca di stabilità ... telenord

RANIERI, Da Cagliari a Firenze: stasera the last dance - RANIERI, Da Cagliari a Firenze: stasera the last dance - L'ultimo ballo di Claudio Ranieri sarà stasera, in un Cagliari-Fiorentina che per lui sarà sicuramente speciale. La sua è stata una carriera che spazia per oltre ... firenzeviola

Ds Sampdoria, Ribalta rifiuta l’offerta dei blucerchiati: le ultime - Ds sampdoria, ribalta rifiuta l’offerta dei blucerchiati: le ultime - Javier ribalta non sarà il nuovo direttore sportivo della sampdoria. Secondo quanto riportato da Telenord l’ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Parma, avrebbe rifiutato l’offerta della società ... sampnews24