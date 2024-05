Sampdoria - l'accordo Manfredi-Ferrero c' - ma Vidal si oppone | scontro tra i due

(Di venerdì 24 maggio 2024) La trattativa per gli accordi che dovrebbero porre definitivamente la parola `fine` all`eranellaè ancora in pieno svolgimento.

Sampdoria, l'accordo Manfredi-Ferrero c'è, ma Vidal si oppone: scontro tra i due - sampdoria, l'accordo Manfredi-Ferrero c'è, ma Vidal si oppone: scontro tra i due - La trattativa per gli accordi che dovrebbero porre definitivamente la parola `fine` all`era Ferrero nella sampdoria è ancora in pieno svolgimento. La notizia di. calciomercato

Lazio, Felipe Anderson: "La Lazio è più di una squadra e la cosa che mi mancherà di più è ... " - Lazio, Felipe Anderson: "La Lazio è più di una squadra e la cosa che mi mancherà di più è ... " - In questi ultimi mesi ho avuto tempo di ragionare, mi sono goduto tutto e ho avuto tutto qui. Questa scelta l’ho fatta col cuore insieme alla mia famiglia. È difficile dire addio, una parola che non ... noibiancocelesti

Lazio, Felipe Anderson: "Questa è l'intervista più difficile. Mi mancherà..." - Lazio, Felipe Anderson: "Questa è l'intervista più difficile. Mi mancherà..." - Si avvicina il giorno dei saluti per Felipe Anderson, domenica sarà la sua ultima sfida con la maglia della Lazio poi lascerà la Capitale per tornare in patria dove inizierà ... lalaziosiamonoi