Salvini presenta il decreto Salva-Casa | possibile sanare irregolarità edilizie fino al 5%

(Di venerdì 24 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 16:32 Oggi in Consiglio dei ministri è in discussione il, nuova bandiera politica della Lega di Matteoin vista delle prossime elezioni europee. Undi appena tre articoli che ha l’obiettivo di rimuovere “gli ostacoli che determinano lo stallo delle compravendite a causa diL'articolo proviene da Il Difforme. .

Via libera in Consiglio dei ministri al cosiddetto decreto 'salva casa'. Cresce la tolleranza nei confronti delle difformità edilizie considerate di lieve entità, che in alcuni casi ostacolano le compravendite immobiliari o ne ritardano i tempi. gazzettadelsud

Decreto Salva-Casa: la bozza del testo - decreto Salva-Casa: la bozza del testo - Il decreto riguarda esclusivamente modifiche di modesta entità e non immobili interamente abusivi. Ecco cosa contiene la bozza del Piano Salva-Casa ... ediltecnico

Salvini sbaglia. Non sarà una veranda sanata a far ripartire il mercato immobiliare - salvini sbaglia. Non sarà una veranda sanata a far ripartire il mercato immobiliare - È troppo presto per cantare vittoria. Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto ‘Salva-Casa’, forse la principale carta elettorale nel mazzo del leader leghista e vicepremier Matteo ... huffingtonpost

Piano casa, CdM approva decreto. Salvini: "non è condono su esterno" - Piano casa, CdM approva decreto. salvini: "non è condono su esterno" - Intanto, è arrivata anche la nota del MIT. "Approvato dal CdM il decreto Salva Casa, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo salvini. L'obiettivo è 'liberare' gli appartamenti ostaggio di ... teleborsa