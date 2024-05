Salvini dice non vuole né Draghi né von der Leyen a capo della prossima Commissione europea

(Di venerdì 24 maggio 2024) Matteoha dichiarato che non appoggerà Marioper un ruolo di vertice nellaUnione, così come non ha alcuna intenzione di sostenere un bis di Ursula von der. Ecco tutte le ipotesi sul futuropresidenzae sul ruolo che potrebbe avere l'ex premier. .

"Lo posso dire stasera a Pescara, poi ad Ascoli Piceno senza paura di essere smentito dopo le elezioni: la Lega non voterà mai Ursula von der Leyen" per la Commissione europea "o Mario Draghi". Lo ha detto a Pescara, intervenendo all'auditorium Flaiano a Pescara, Matteo Salvini, leader della Lega, per la presentazione del suo libro 'Controvento'. liberoquotidiano

Macron vuole Draghi presidente in Europa, ma Meloni più che all’Italia pensa ai suoi interessi - Macron vuole draghi presidente in Europa, ma Meloni più che all’Italia pensa ai suoi interessi - Arrivano conferme sulla volontà di Macron di mettere draghi in qualche ruolo apicale in Europa dopo le prossime elezioni. ilriformista