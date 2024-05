Salva-casa oggi in Consiglio ministri

(Di venerdì 24 maggio 2024) 8.41 Stamane indeiil dl, dopo il via libera di ieri della Camera dei deputati sul decreto Superbonus. Niente violazioni edilizie per il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, delle superfici coperte. Più facili i cambi di destinazione d'uso. Una 'sanatoria' sui dehors realizzati durante l'emergenza Covid. Queste alcune delle misure previste nella bozza del decreto, che intende sanare piccole irregolarità.

"Io porterò in Consiglio dei ministri entro il mese di maggio un provvedimento per regolarizzare e sanare tutte le piccole irregolarità interne che ci sono dentro alle mura domestiche". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano. quotidiano

