Salva Casa - il Cdm approva Salvini | Un decreto di buonsenso - SilvestriM5S | Servono voti…facciamo favori- VIDEO

(Di venerdì 24 maggio 2024)to dal CdM il, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteoche ha commentato così il provvedimento, “Undiche regolarizza piccole difformità, liberando finalmente gli uffici comunali da milioni di pratiche edilizie”to dal CdM il, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo. “L’obiettivo è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. Ilinterviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare: su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile; sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione; sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd.

Tende e vetrate, pompe di calore, la parete in cartongesso, una finestra posizionata diversamente, il tramezzo spostato, la camera in più. E per le difformità più rilevanti si spenderà fino a 31mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva-casa. panorama

Governo, via libera del Cdm al decreto "Salva Casa" - Governo, via libera del Cdm al decreto "salva Casa" - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto legge "salva Casa" proposto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il testo contiene "misure urgenti in materia di ... msn

Via libera al decreto salva casa, Salvini: «Una rivoluzione liberale» - Via libera al decreto salva casa, Salvini: «Una rivoluzione liberale» - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto salva casa proposto da Matteo Salvini, che l'ha definita una «rivoluzione liberale». lettera43

Ok in Consiglio dei Ministri, approvato il decreto salva-casa | DETTAGLI - Ok in Consiglio dei Ministri, approvato il decreto salva-casa | DETTAGLI - Misura fermata ieri attraverso un atto di indirizzo. Inoltre avrebbe ricevuto il via libera del governo il decreto legislativo che riduce le sanzioni fiscali. “C’è stato un chiarimento” sul ... strettoweb