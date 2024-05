Salute – Apnee notturne | con 15 o più episodi all’ora oltre 4mln di italiani ne soffrono Un grave fattore di rischio tra infarti ed incidenti stradali

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 24 maggio 2024) I disturbi respiratori nel sonno e lesono finiti sotto i riflettori del 110° Congresso Nazionale dal titolo “Il Futuro in ascolto” della SIOeChCf – Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale in corso a Bergamo alla Fiera, sotto la presidenza del professor Giovanni Danesi., il professor Giovanni Danesi: “Non si sottovaluti questo problema, che ha un impatto sociale sia in termini assistenziali che terapeutici non indifferenti” “Il tema dellee, quindi, della cosiddetta Osas – malattia ostruttiva delle vie respiratorie nel sonno – è diventato negli ultimi anni di grande attualità, perché si sono finalmente posti al centro e approfonditi i tantissimi problemi e patologie correlate che influiscono in maniera sostanziale sulla qualità di vita del paziente”, spiega il professor Giovanni Danesi, presidente del Congresso. Dunque, prosegue l’esperto, “E’ giusto che questo argomento trovi il suo canale di sensibilizzazione verso i pazienti, affinché non si sottovaluti questo problema, che ha un impatto sociale sia in termini assistenziali che terapeutici non indifferenti”.