Salt Bae - dietro l’attentato al locale dello chef c’è il boss Baris Boyun Visto cos’è successo a Nusret il kebabbaro? Ho detto ai ragazzi di farlo

È stata annullata la preghiera annunciata per oggi 24 maggio dall’imam Brahim Baya al Politecnico di Torino, che già venerdì scorso aveva scatenato dure polemiche per il sermone contro Israele tenuto all’Università occupata torinese. open.online

Dietro l’attentato in uno dei ristoranti in Turchia della catena di Nusret Gokce, meglio noto come Salt Bae, ci sarebbe Baris Boyun, l’uomo considerato un boss della mafia curda arrestato all’alba di ieri a Viterbo in una maxi inchiesta su traffico di droga, armi ed esseri umani coordinata dalla procura di Milano.

open.online