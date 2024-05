Salis in udienza senza catene - il primo teste racconta l’aggressione ma non è in grado di riconoscere l’imputata

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilariaè arrivata nel tribunale di Budapest per sua terza, per la prima voltae manette, facendosi strada attraverso una grande folla, soprattutto stampa italiana e amici, che l’attendeva all’ingresso del palazzo. Il giudice ungherese ha prorogato intanto di sei mesi la custodia cautelare a carico di Ilaria, ai domiciliari a Budapest, con l’accusa di aver partecipato aldi alcuni esponenti dell’estrema destra l’11 febbraio 2023. Una mossa che è un no alla richiesta di scontare i domiciliari in Italia. La prossimaè stata fissata al 6 settembre. Nell’di oggi Zoltan Toth, iltestimone sentito come parte lesa nel processo a carico della 39enne attivista italiana, hato di essere stato aggredito alle spalle all’uscita di un ufficio postale ma di non essere indii suoi aggressori. “Prima di entrare nell’ufficio postale – ha detto – mi ha chiamato una donna con i capelli biondi che mi ha chiesto se partecipavo al giorno dell’Onore e ho detto di no.

11.00 Terza udienza nel tribunale di Budapest per Ilaria Salis, che per la prima volta è giunta senza catene e manette.

Ilaria Salis dopo 15 mesi di reclusione in un carcere duro ungherese ha potuto assaporare di nuovo un minimo di libertà. Ieri ha lasciato la sua cella ed è stata accompagnata nell'appartamento dove sconterà gli arresti domiciliari in attesa del suo processo.

È arrivata in tribunale in taxi insieme ai suoi genitori e, per la prima volta dopo 15 mesi, è entrata nell'aula senza manette e catene alle caviglie. Ilaria Salis, la 39enne attivista italiana a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, subito prima di entrare in tribunale, ha ringraziato attraverso i microfoni dei giornalisti «tutte le persone che mi hanno supportato».

"Dovrebbe essere un'udienza normale, ma siamo in Ungheria e non si sa mai cosa può succedere": Roberto salis tre giorni fa aveva già messo in conto possibili colpi di scena

È ripreso a Budapest il processo a Ilaria salis, che è tornata in aula per la prima volta senza catene a piedi e mani. La cittadina italiana, 39 anni, porta una cavigliera elettronica