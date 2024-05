Salis in tribunale senza catene - ma il giudice svela il suo domicilio segreto Le proteste del padre

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilariaper la prima volta si presenta ina Budapest con i suoi genitori in taxi,alle caviglie emanette ai polsi. È entrata insalutando velocemente i giornalisti e gli amici (era presente anche il fumettista Zerocalcare) per la terza udienza del processo che la vede imputata con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato”, ha detto la candidata Ue per Avs prima di entrare nella sala riunioni del, spiegando di non poter aggiungere altro per il processo in corso. Ma nel corso dell’udienza ilJosef Szos ha rivelato l’indirizzo dove Ilariasta scontando i domiciliari, scatenando le protesta deldi Ilaria, Roberto. Che durante il processo si è girato verso l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendogli: “Bisogna fare qualcosa”.

