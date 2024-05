Salernitana - operato Fazio

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Termina con un turno di anticipo il campionato di Federicoche – presumibilmente – chiude anche la sua esperienza con la maglia della. L’esperto difensore argentino, in questa stagione a voto 17 volte con un bottino di un gol e un assist, non ci sarà infatti domani sera nella sfida di campionato al Meazza contro il Milan. Nelle scorse ore l’ex Roma è statod’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno in seguito a un attacco di appendicite. L’intervento è perfettamente riuscito. Mister Colantuono dunque contro i rossoneri dovrebbe rilanciare Manolas nella formazione titolare per dirigere la difesa dei granata. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .

