Salah sorprende tutti con un nuovo look | completamente rasato e barba più corta

Sala sorprende tutti con un nuovo look: completamente rasato e barba più corta - Sala sorprende tutti con un nuovo look: completamente rasato e barba più corta - L'attaccante egiziano del Liverpool ha postato su Instagram una foto dove mostra di aver salutato la sua folta capigliatura ... golssip

Chiesa Juve, il Liverpool lo vuole per il dopo Salah: la mossa per l’attaccante - Chiesa Juve, il Liverpool lo vuole per il dopo salah: la mossa per l’attaccante - Chiesa Juve, il Liverpool lo vuole per il dopo salah che ha richieste dall’Arabia: la mossa per l’attaccante. La situazione Chiesa è finito nel mirino del Liverpool che potrebbe perdere salah. A rende ... juventusnews24

Lukaku diffidato e ammonito, con il Genoa l'addio alla Roma - Lukaku diffidato e ammonito, con il Genoa l'addio alla Roma - 14 gol salah, 17 Tammy. Con il gol di stasera al Genoa Romelu Lukaku chiude la sua avventura nella Roma con 13 reti in campionato, 21 complessive: ammonito, era diffidato per cui non giocherà a Empoli ... corrieredellosport