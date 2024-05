Sabotaggio al Giro d’Italia - chiodi a Treviso per la 18esima tappa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo l’invasione della strada da parte di un cane alla prima salita verso Camposauro in occasione della decima, dove si è rischiata seriamente la tragedia, c’è da segnalare un altro fuori programma ancora più pericoloso alche si è verificato ieri. In occasione della, qualcuno ha disseminato diun tratto di strada dove sarebbero dovuti passare i ciclisti. Se l’episodio del cane che ha invaso la strada è purtroppo un evento imprevedibile che può capitare, ben diverso è il discorso in questo caso dove un “burlone”, per usare un eufemismo, ha volutamente cercato di sabotare laalAlcuni spettatori, che si erano appostati ai lati della strada per assistere al passaggio dei corridori, hanno notato la presenza disull’asfalto e lo hanno subito segnalato alla pattuglia della polizia. Tutti isono stati dunque rimossi in tempo prima dell’arrivo dei ciclisti che, per sicurezza, sono stati fatti transitare sul lato destro della strada che era sgombra.