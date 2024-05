Sabatini | Ho parlato con Thuram - lo racconto! Inte - no doping amministrativo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha fatto furore questa settimana, per via della video risposta dial suo celebre pronostico totalmente sbagliato sull’r di agosto 2023. Stamattina, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista ha anticipato di avercon l’attaccante. LA QUESTIONE – Marcus, dimostrando di essere uno che ascolta e memorizza, ha pubblicato un video dove sfotte un pronostico di Sandrodi agosto 2023, che vedeva l’r fuori dalla zona Champions League e con una marea di “downgrade”. Il giornalista ci torna oggi: «Sono ormai famoso per aver detto che sono tutti downgrade sull’r. Ha portato bene, allora lo dico anche per il Milan: passare da Stefano Pioli a Paulo Fonseca è un downgrade. Lìè stato bravo, poi svelerò quello che ci siamo detti in videocall a Pressing domenica notte. Concomunque tutto a posto. Lo anticiperò domenica sera a Pressing e lo racconterò lunedì qui su Radio Sportiva».