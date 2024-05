Ryan Gosling sperava di guarire dalle vertigini buttandosi da un palazzo 12 piani Invece ha imparato ad affidarsi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2024)è uno di noi. Si entusiasma come un ragazzino per le cose che ci entusiasmano come ragazzini (le auto che volano, i salti mortali degli stunts, etc) e davanti alla prospettiva di buttarsi nel vuoto da decine e decine di metri era terrorizzato dal salto, ma ancor prima dall'altezza, perché soffre dicome tre quarti di noi. Quel volo, per cui si è molto allenato, però, gli ha schiuso una volta per tutte il mondo degli stuntman e, insieme ad altre acrobazie fatte per The Fall Guy, gli ha fatto comprendere il vero tema del suo ultimo film: il capitale umano e la scienza mai abbastanza celebrati, che stanno dietro agli “effetti speciali” fatti di carne e ossa (che si possono rompere) che ci fanno saltare sulla poltroncina rossa davanti al grande schermo. Come ci trasmette queste informazioni e i segreti del lavoro delle controfigure in un'intervista a 3 in cui tutti commentano tutto è assolutamente impagabile.