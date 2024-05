Russia e Cina muovono i satelliti | perché si rischiano davveto delle guerre stellari

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Icinesi noti come “Fast mover” possono avvire altri vettori spaziali per compiere ispezioni o "interferenze". Il segnale d'allerta arriva dai russi, che hanno già schierato piattaforme "anti-satellite". Andiamo verso una guerra per il dominio spaziale?.