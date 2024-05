Rugby - Quesada | Italia grande grupp - risultati sono conseguenza del lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Per cambiare velocemente, la chiave è aver fatto due giornate con tutto lo staff per presentare la mia visione. Ho scoperto come funzionava qui, ho capito. Nella prima parte è stato importantissimo sentire che tutto lo staff era aperto e lavorava già molto bene. Abbiamo lavorato sulla visione, sull’identità e sulla culturana, su cosa significa essereni. Dopo abbiamo proposto un po’ di equilibrio nel gioco. La cosa più importante è avere uno di buonissimi giocatori, dei leader molto bravi. Questo ha fatto la differenza per fare un Sei Nazioni di questo livello”. Così il ct dell’ItalGonzalo, in veste di giocatore direttamente dall’Polo Challenge Di Piazza di Siena. “Il risultato è la cosa più importante, ma è ladel. Non possiamo pensare solo ai. E’ vero che siamo migliorati molto, ma ancora abbiamo tanti settori in cui crescere nel gioco”.