Rugby femminile | Valsugana e Villorba si giocano il titolo per il terzo anno consecutivo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si chiude questo weekend la stagione delitaliano e allo Stadio Eugenio di Casale sul Sile scenderin campo sabato pomeriggio, con calcio d’avvio alle 17.30, ile il. Per le due formazioni si tratta della terza sfida consecutiva nell’atto finale della Serie A Elite, con le Valsugirls che si sono imposte sia nel 2022 sia nel 2023. Earriva all’appuntamento ancora una volta da favorita, con le ragazze di coach Bezzati che sono ancora imbattute in stagione, con uno score monstre di 415 punti a favore e solo 67 contro. Dall’altro lato, però,ha fatto poco peggio, perdendo in stagione proprio solo contro le Valsugirls e proverà a ribaltare i pronostici nello scontro diretto più importante. Quella di Casale sul Sile sarà anche una sfida tra le migliori giocatrici del campionato. Il, infatti, punta al colpaccio affidandosi a Alyssa D’Incà, eletta Mvp della stagione di Serie A Elite e che quest’è stata anche candidata come miglior giocatrice del Sei Nazioni, conquistando il premio per la meta più bella del torneo continentale.

All’ultima occasione utile, con la retrocessione in Serie A già sancita dall’aritmetica, il Calvisano conquista il primo punto stagionale nella Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: nell’anticipo della sesta ed ultima giornata della seconda fase, nel Girone Play-out del massimo campionato, la Capitolina si impone per 22-19 tra le mura amiche sulle bresciane, con le padrone di casa che conquistano anche il punto di bonus offensivo, mentre le ospiti centrano nel finale il punto di bonus difensivo. oasport

Si è conclusa la seconda fase del massimo campionato italiano femminile di rugby e con tutte le sentenze già scritte la giornata di playoff e playout andata in scena tra ieri e oggi è servita solo per le statistiche. Con Valsugana e Villorba già certe di giocarsi il titolo 2024 e Calvisano retrocesso, vediamo cosa ci ha regalato l’ultima giornata. oasport

CNU, tennistavolo e pallacanestro tra gli sport protagonisti nella mattinata della sesta giornata di competizione - CNU, tennistavolo e pallacanestro tra gli sport protagonisti nella mattinata della sesta giornata di competizione - CAMPOBASSO - La mattinata della sesta giornata di competizione è andata a definire ulteriormente il fronte del basket ed ha anche assegnato ... molisenetwork

A ROMA - Bingham Cup, il match di rugby tra atleti in transizione - A ROMA - Bingham Cup, il match di rugby tra atleti in transizione - La città eterna ospita domenica prossima il primo l'incontro della Bingham Cup tra due formazioni di rugby composte esclusivamente da ... da tutto il mondo divisi in 101 squadre di cui otto femminili ... napolimagazine

Bingham Cup, a Roma il match di rugby tra atleti in transizione - Bingham Cup, a Roma il match di rugby tra atleti in transizione - Roma capitale dell'inclusione sportiva. La città eterna ospita domenica prossima il primo l'incontro della Bingham Cup tra due formazioni di rugby composte esclusivamente da atleti in transizione. (AN ... ansa