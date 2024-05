Rubarono 999 paio di scarpe da un magazzino | individuati i ladri

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Qualche mese fa è andato un scena in scena un furto di 999, in seguito alle indagini la polizia ha arrestato i colpevoli In Giappone, più precisamente nella città di Tokyo, è in corso un’indagine della polizia per il furto di alcunedi grande valore. Un caso che, oltre all’enorme stupore, ha scatenato nel Paese anche una certa ilarità. Curioso, infatti, è il numero di calzature che sono state trafugate: 999. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero due uomini giapponesi che, all’inizio di quest’anno, sarebbero riusciti a entrare neldurante la notte e a portar via in una volta sola l’ingente quantità. Non è noto il modo in cui questi siano stati in grado di superare i sistemi di sicurezza e intrufolarsi nell’area. Trafugate 999da un(Pixabay) – Notizie.comDopo l’arresto, avvenuto lunedì, è stata anche svelata l’identità dei due rapinatori,in: Xin Yannan, dirigente di 28 anni di un’azienda di vendita di, e Shao Mingzhi, un lavoratore dei trasporti di 41 anni.