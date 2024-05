Ruba una bici elettrica in stazione di Napoli Centrale - arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un giovane ragazzo ha tentato dire unaappartenente ad un altra persona nelladiper furto con destrezza Nella serata di ieri, i militari dell’Esercito Italiano, impiegati nel servizio Operazione Strade Sicure, attirati dalle urla di un soggetto, sono intervenuti all’esterno delladifermando due uomini; contestualmente, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, prontamente intervenuti, hanno accertato che uno dei predetti si era impossessato delladell’altro tentando invano di darsi alla fuga in direzione di piazza Garibaldi per poi essere bloccato. Per tali motivi, l’indagato, un 22enne napoletano, destinatario della misura del divieto di ritorno nel Comune di Roma e con precedenti di polizia, anche specifici è stato tratto in arresto per furto con destrezza. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.