Rotondi - il messaggio ai concittadini del sindaco Ilario che ha rassegnato le dimissioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’ormai ex primo cittadino di, Giuseppe, ha scritto un lungoai suoiper spiegare i motivi che lo hanno spinto a rassegnare leda. “Caridi,Oggi vi scrivo con il cuore colmo di emozioni e con un profondo senso di responsabilità per comunicarvi una decisione che mi pesa enormemente, ma che sento necessaria. Come ormai sapete hole mieda, inoltrando la lettera al Consiglio Comunale e per conoscenza al Prefetto. Questa scelta ha richiesto un coraggio che solo l’amore per il nostro paese può dare. Nella vita, infatti, bisogna sapere quando è il momento di lasciare, soprattutto quando tutti i tentativi possibili sono stati esplorati.In questi anni, ho dedicato ogni mia energia e tutta la mia persona al bene della nostra comunità. Ho cercato di essere un amministratore sempre presente.

