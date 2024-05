Rossella SambucaStagione da dimenticare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una giornata al termine del peggior campionato dell’era De Laurentis ,domenica alle 18 al Maradona stadio espugnato quest’anno da mezza serie A si chiuderà un campionato disgraziato pessimo quello dei tre allenatori. In esclusiva per Terzotemponapoli.com ne parliamo con la giornalista sportivaSambuca conduttrice de” Lo sport in Campania”. Dopo la stagione trionfante che ha visto il ritorno dello scudetto all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni, bilancio negativo su tutti i fronti che ne pensi? “Manca una sola giornata per fortuna domenica si chiude con il Lecce, l’incubo sta per finire ,un Napoli post scudetto da, tre allenatori Garcia,Mazzarri e Calzona peggio della stagione Ancelotti Gattuso,48 gol gol incassati 52 punti in classifica siamo sui livelli del 2009-10 con l’avvicendamento Donadoni Reja; sicuramente un problema di testa non fisico quello che ha causato il crollo verticale degli azzurri, il nuovo allenatore dovrà raccogliere una pesante eredità e ripartire con un nuovo ciclo un pò come avvenne nel 2014 con l’arrivo di Benitez, proprio con l’arrivo del tecnico spagnolo il Napoli diventò una squadra europea, connotazione mantenuta fino alla scorsa stagione”.