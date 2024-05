Roma | trovato scheletro umano in un cantiere

(Di venerdì 24 maggio 2024) Macabra scoperta nel corso dei lavori in piazza Pia a. Gli operai nel corso delle attività si sono trovati di fronte a resti umani. Un rinvenimento fatto a pochi metri di profondità dalla sede stradale, come riporta La Repubblica, che ha costretto a sospendere le attività.– foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comStavano procedendo agli scavi per realizzare il nuovo sottopasso, una delle tante opere in programma in vista del Giubileo, quando nella piazza davanti via della Conciliazione hanno fatto la scoperta: uno. Un ritrovamento che non solo ha costretto a fermare i lavori, per quanto ora è stato chiesto l’intervento della Soprintendenza Archeologica. su Il Corriere della Città. .

“Atac informa che, da lunedì 27 maggio, la linea bus 309 sarà modificata, con la tratta stazione Tiburtina-viale XXI Aprile disattivata e le fermate di Villa Ricotti e via Lorenzo il Magnifico di fatto non più operative. italiasera

Il cantiere della Metro C a Roma: Venezia sarà una "stazione museo" - Il cantiere della Metro C a roma: Venezia sarà una "stazione museo" - roma, 24 mag. (askanews) - Traffico, sirene, reperti antichi, folle di turisti, lavori in corso per il Giubileo, preparativi per la parata del 2 giugno, e la futura Stazione Venezia. Una visita al can ... affaritaliani

Sparatoria a Roma, morta l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra - Sparatoria a roma, morta l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra - Naturalmente sono ancora in corso le verifiche su entrambe, rapporti e familiari, ma anche in base alle prime testimonianze raccolte, c'è chi parla di due auto che si stavano inseguendo - la Fiat 500 ... ilmessaggero

Bettarelli (Pd), forti disagi a causa dei lavori sui binari - Bettarelli (Pd), forti disagi a causa dei lavori sui binari - "Quali iniziative ha messo in campo o intende adottare con urgenza la Giunta regionale per porre rimedio ai disagi vissuti dai pendolari che ogni giorno usufruiscono dei treni nella tratta Foligno-Ter ... ansa