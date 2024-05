Roma - terrore al semaforo | gli entra in auto e l’afferra al collo | Continua a guidare

(Di venerdì 24 maggio 2024) INCUBO PER UNA DONNA, AFFERATA PER ILMENTRE ERA FERMA AL. CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DI TENTATA RAPINA. I Carabinieri della Stazione diEur hanno arrestato un una persona originaria del Brasile di 49 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di tentata rapina. Nello specifico, in via Rhodesia, una donna alla guida della propriavettura e con a bordo un uomo che la stava minacciando, si è diretta verso un gruppo di persone, chiedendo loro aiuto. Ragion per cui, un Carabiniere libero dal servizio e in borghese, facente parte del gruppetto di persone, appurata sin da subito la gravità della situazione, dovuta dalla forte agitazione della donna, ha immediatamente bloccato l’uomo, per poi chiedere i rinforzi ai colleghi dell’Eur. I Carabinieri sono così riusciti ad accertare, anche dalla denuncia presentata dalla vittima che, il 49enne, poco prima si era allontanato dal pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio” e una volta giunto all’esterno della struttura ospedaliera si era introdotto all’interno dell’della donna che era ferma al, per poi afferrarla per il, intimandole di proseguire la marcia, impossessandosi successivamente della borsa.

Incidente mortale a Roma oggi lunedì 6 maggio in Viale di Torre Maura. La vittima aveva 26 anni. Questa mattina, verso le ore 4.30, per cause in fase di accertamento, un’automobile Citroen C1 condotta da un ragazzo italiano di 26 anni è finita contro un semaforo, in viale di Torre Maura, all’altezza del civico 82. ilcorrieredellacitta

(Adnkronos) – Un italiano di 26 anni è morto e due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, verso le 4.30, in viale di Torre Maura, all'altezza del civico 82, a Roma. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. periodicodaily

