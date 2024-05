Roma - terrore al semafor - entra in auto e l’afferra al collo | Continua a guidare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Momenti diquelli vissuti da una donna amentre era ferma alo. Un uomo èto improvvisamente sulla suaafferrandola per il: è successo all’Eur. Cosa sappiamo. Donna presa per ilmentre era ferma alo all’Eur: cosa è successo – (ilcorrieredellacitta.com)Afferrata per ilmentre era ferma alo, questo l’incubo vissuto da un’mobilista nella zona dell’Eur anelle scorse ore. La donna si trovava in Via Rhodesia, una traversa di Viale dell’Oceano Atlantico, a ridosso della Cristoforo Colombo, quando improvvisamente un uomo ha fatto irruzione nella sua. Prima di iniziare a minacciarla. Donna afferrata per ilmentre era ferma alo dell’Eur La donna però ha mantenuto i nervi saldi e, c’è da dire, anche un’invidiabile freddezza nonostante la situazione di estrema pericolosità. Nonostante le minacce, l’mobilista si è diretta infatti verso un gruppo di persone, chiedendo loro aiuto cercando di non insospettire il suo aggressore.