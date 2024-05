Roma - terribile incendio in centro | decine di coinvolti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Paura incittà a: un boato ha scosso i residenti e ha dato inizio a una serata di tensione e paura. È accaduto oggi, venerdì 24 maggio 2024, poco dopo le ore 20, quando unè divampato in una palazzina situata in via Sciacca. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il piano seminterrato dell’edificio che ospita una falegnameria. Allertati immediatamente, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per le operazioni di spegnimento e bonifica. Circa 40 persone sono state evacuate dalla palazzina, ma per fortuna non ci sono feriti. I social network si sono subito riempiti di domande e commenti. “Ma cosa è stato questo botto?”, si chiedono molti. Il racconto dei residenti conferma che il boato è stato il preludio alle fiamme. In una scena da film, tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute con Autobotti, autoscala e Carro Autoprotettori. “Odore acre e fumo nero, stanno intervenendo adesso”, scrive qualcuno online.

Alle ore 22:00 circa di ieri sera, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, in Piazza dei Vocazionisti, 232 per l’incendio di un’appartamento al quarto piano di una palazzina di sette. ilcorrieredellacitta

Momenti di paura ieri sera a Roma nella zona di Fidene-Serpentara, teatro di un incendio che ha coinvolto un palazzo in Piazza dei Vocazionisti. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un appartamento situato al quarto piano: tre le persone intossicate, di cui una portata in Ospedale in codice rosso. ilcorrieredellacitta

Nube scura sul cielo della capitale: in via Sciacca prende fuoco una falegnameria. Intervento in corso dei pompieri, evacuata la palazzina.Continua a leggere . fanpage

Incinta si getta dalla finestra per scappare da un incendio: la storia di Rachel - Incinta si getta dalla finestra per scappare da un incendio: la storia di Rachel - Rachel Standfest si è lanciata dalla finestra mente era al nono mese di gravidanza per scappare da un incendio. notizie

Roma, brucia una falegnameria all'Appio nel seminterrato di un palazzo: evacuato edificio di sei piani, nube sul quartiere - roma, brucia una falegnameria all'Appio nel seminterrato di un palazzo: evacuato edificio di sei piani, nube sul quartiere - Serata di paura e disagi. I vigili del fuoco in azione dalle 20.30 in via Sciacca con tre partenze, un'autobotte e un'autoscala per soccorrere gli inquilini bloccati sui balconi ... roma.corriere

