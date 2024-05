Roma - spari tra auto in corsa al Villaggio Prenestino | anziana colpita per errore alla schiena è molto grave

Una donna è rimasta ferita questo pomeriggio durante una sparatoria avvenuta in via della Riserva Nuova, al Villaggio Prenestino a Roma. Originaria di Reggio Calabria ma residente a Roma,. ilmessaggero

Ferita da un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un’amica. Un proiettile esploso da un altro veicolo che potrebbe aver centrato la donna per errore. Spari nel pomeriggio alla periferia di Roma . È accaduto all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova . gazzettadelsud

Spari da una macchina a Roma, gravissima una donna: forse è stata colpita per sbaglio - Spari da una macchina a roma, gravissima una donna: forse è stata colpita per sbaglio - La donna si trovava a bordo di un’auto, quando è stata colpita da un proiettile sparato da un’altra vettura. Lei, 81 anni, è gravissima. Illesa l’amica. Ancora non è stato rintracciato l’uomo che ha ... fanpage

Terrore a Roma, sparatoria tra auto in via Prenestina: anziana ferita gravemente - Terrore a roma, sparatoria tra auto in via Prenestina: anziana ferita gravemente - Un pomeriggio di terrore quello vissuto oggi nella Capitale, dove una donna di 81 anni è rimasta ferita alla schiena da un proiettile vagante durante una ... castellinotizie

Spari a Roma, grave una 81enne forse colpita per sbaglio - Spari a roma, grave una 81enne forse colpita per sbaglio - La donna si trovava in auto insieme ad un'amica e sarebbe stata colpita da un proiettile esploso da un altro veicolo, indaga la Polizia ... rainews