Roma in Champions grazie all’Atalanta? L’appello di Martufello alla Dea

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laè ancora in corsa per un posto nella prossimaLeague. Tutto dipenderà dal piazzamento dell’Atalanta in campionato.in esclusiva di. La vittoria in Europa League dell’Atalanta apre la strada ad avere sei squadre italiane nella prossima. A sperare nella qualificazione è ladi Daniele De Rossi. I giallorossi sono ormai certi di chiudere in sesta posizione in questo campionato e attendono con ansia di sapere se l’obiettivo sarà raggiunto oppure no. Gasperini e De Rossi prima del match di campionato tra Atalanta e– Notizie.com – © AnsaTutto dipenderà ddi Gasperini. Per la qualificazione della, la Dea deve chiudere al quinto posto. Un piazzamento non scontato se si pensapartita da recuperare contro la Fiorentina e alle sole due lunghezze di svantaggio dcoppia formata da Juventus e Bologna. Quindi Scamacca e compagni hanno in mano il destino dei giallorossi.