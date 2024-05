Roma - i bandi per le licenze del Commercio sulle area pubbliche | ok della Giunta Avvio delle procedure per circa 12mila licenze di vendita

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Amministrazione capitolina annuncia una trasformazione significativa per la città con l’ad evidenza pubblica perdicon concessione di suolo pubblico, le cui assegnazioni saranno concluse entro la fine del 2025. Laha approvato una memoria che dà mandato agli uffici competenti di procedere con il rilascionuovetramitead evidenza pubblica, in conformità con l’art. 11, comma 6,Legge n. 214 del 30/12/2023. I nuovinon solo modernizzeranno il settore, ma daranno certezze agli operatori e miglioreranno l’esperienza commerciale per cittadini e turisti. Al fine di garantire trasparenza amministrativa e facilitare il processo di candidatura, verrà istituito uno sportello dedicato per supportare, ove necessario, la compilazionedomande, assicurando che gli operatori abbiano accesso alle informazioni e al supporto necessari per ridurre al minimo gli errori materiali.

