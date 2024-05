Roma-Fiorentina oggi in tv | canale - orario e streaming finale Coppa Italia femminile 2023 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alle 21:30 di, venerdì 24 maggio,scenderanno in campo in occasione delladinella cornice dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove le giallorosse puntano l’abbinamento Scudetto-, mentre le viola inseguono un trofeo che manca a Firenze da sei anni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai 2 e ingratuito sulla piattaforma Rai Play (previa registrazione). Ladisarà trasmessa inoltre 158 Paesi di tutto il mondo grazie all’accordo con S&T Sports: in Inghilterra, Germania e Stati Uniti sarà trasmessa su Dazn, mentre in Argentina e Brasile sarà Star+ a trasmettere l’evento. “Ci fa enormemente piacere tornare qui per giocarci il trofeo – le parole dell’allenatore dellaAlessandro Spugna -. Vogliamo portare a casa il titolo, ce lo siamo prefissato da inizio stagione”.

