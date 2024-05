Roma - Dybala lascia i giallorossi? Individuato l’eventuale erede dell’attaccante argentino

(Di venerdì 24 maggio 2024) La dirigenza della, nel caso in cui Paulodovessere il club, avrebbe giàl’del fantasista. Sta per chiudersi la stagione 2023/2024 anche per la. Domenica iaffronteranno in trasferta l’Empoli: una gara più importante per i toscani, in lotta per la salvezza, che per la formazione di ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. .

Le convocazioni del ct in vista delle amichevoli che precedono la Copa America sono un brutto colpo per la Joya. Perché è stato escluso? Almeno ufficialmente, non sa perché. E sui social ha reagito con una storia interpretata come una risposta a Scaloni. fanpage

Gazzetta - Soulé può sostituire Dybala alla Roma Le ultime - Gazzetta - Soulé può sostituire dybala alla roma Le ultime - Matias Soulé amico di dybala e suo possibile successore. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l'argentino - che in questa stagione ha giocato in prestito al Frosinone ma è di proprietà ... informazione

Roma, i tifosi chiedono una vittoria con l'Empoli: «Per noi e per gli amici friulani». Spinazzola non recupera, addio amaro - roma, i tifosi chiedono una vittoria con l'Empoli: «Per noi e per gli amici friulani». Spinazzola non recupera, addio amaro - Quella contro l’Empoli non è solo l’ultima partita della stagione, ma anche l’inizio della rinascita. L’istante dopo il fischio finale, il campionato ... ilmessaggero

SERIE A - Empoli, contro la Roma tre punti per la salvezza: i bookie credono ancora nei gol decisivi di Niang - SERIE A - Empoli, contro la roma tre punti per la salvezza: i bookie credono ancora nei gol decisivi di Niang - L'Empoli, terzultimo, deve vincere per la salvezza matematica. La roma è certa del sesto posto e non ha più nulla da chiedere al campionato. Queste le premesse della sfida di domenica al Castellani ne ... napolimagazine