Roma - donna uccisa | fermato un 28enne

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo, la pensionata di 81 anni ferita alla schiena nel pomeriggio di giovedì da un proiettile vagante durante una sparatoria di fronte al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari, al Villaggio Prenestino a Roma e poi deceduta nella mattinata di venerdì al Policlinico di Tor Vergata dove era stata ricoverata in condizioni disperate con un polmone perforato. secoloditalia

Sgomento a Roma per la tragedia che ha colpito Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni vittima di una sparatoria avvenuta al Villaggio Prenestino di Roma. È morta nella notte colpita per errore da un proiettile vagante alla schiena durante una sparatoria il pomeriggio del 23 maggio. secoloditalia

Ancora una volta Roma è teatro di un terribile episodio di violenza, che solo per fortuna non è finita in tragedia. Non è stato così purtroppo per un’81enne originaria di Reggio Calabria, colpita probabilmente per errore da un proiettile vagante che le ha provocato la morte, mentre percorreva con un’amica le strade della Capitale.

