Roma, concorrenza al Milan per un grande attaccante - roma, concorrenza al Milan per un grande attaccante - 52 gol in 86 presenze nelle ultime due stagioni, nelle quali è stato allenato da Paulo Fonseca. Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, è pronto a lasciare. calciomercato

Empoli-Roma: curiosità e statistiche - Empoli-roma: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 1 Empoli–roma, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli domenica 26 maggio, alle ore 20:45. La roma ha vinto tutte le ultime 8 ... calciostyle