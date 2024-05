Roma beffata - andrà in Arabia Saudita | contratto da 10 milioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un calciatore vicino ai giallorossi saluta l’Italia, per lui si aprono le porte del campionato arabo, ingaggio monstre La stagione dellasi avvia alla conclusione: i giallorossi, nell’ultima gara, sfideranno l’Empoli di Davide Nicola bisognoso di una vittoria per inseguire il sogno salvezza. I giallorossi poi dovranno attendere i risultati delle prossime sfide dell’Atalanta per sperare nella conquista della qualificazione alla prossima Champions League: soltanto nel caso in cui i bergamaschi concludano il campionato al quinto posto i giallorossi potrebbero accedere alla massima competizione europea, in caso contrario sarà Europa League. Il punto fermo da cui laripartirà per la prossima annata è sicuramente Daniele De Rossi, il fu ”capitan futuro” ha saputo dare una sterzata netta ad una squadra apparsa amorfa nell’ultima fase dell’era Mourinho. Nei giorni scorsi la società ha anche annunciato il nome del nuovo direttore sportivo, il francese Ghisolfi, che collaborerà con il tecnico per costruire ladel futuro.

(Adnkronos) – La Roma batte in casa il Genoa per uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E’ Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi della Roma in un posto in Champions. seriea24

Empoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming - Ultima di campionato al Castellani per la squadra di De Rossi sicura del sesto posto. Rui Patricio fra i pali per chiudere la sua esperienza a Trigoria

Sassari Torres-Benevento, i giallorossi si preparano con cuore e coraggio - Sassari Torres-Benevento, i giallorossi si preparano con cuore e coraggio - Il Benevento a Sassari senza speculare, ma con l'obiettivo di provare a vincere ignorando totalmente il vantaggio - purtroppo esiguo - dei due risultati a disposizione. La gestione non ... ilmattino

Empoli-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Empoli-roma, in scena al Castellani domenica alle 20,45, vale solo per i toscani. In ballo, infatti, c`è la salvezza che dipende dalla vittoria sui giallorossi.