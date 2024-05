Roland Garros - Sinner rivela le sue condizione fisiche | L’anca non mi preoccupa più ma non sono al 100% Vedremo cosa dirà il campo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fiducia e consapevolezza. Si potrebbero riassumere in queste due parole le sensazioni e lo stato d’animo di Jannika due giorni dall’inzio del. “Nonalma non posso pretendere magie da me stesso. So di poter esprimere un buon tennis anche nelle condizioni in cuiadesso.non mipiù“. Queste le parole del numero 2 del mondo in conferenza stampa. All’Atp di Parigi, però, il tennista italiano voleva esserci a tutti i costi. “Ho deciso di giocare ilperché è uno Slam. Spero di poterne essere parte se il mio corpo me lo permetterà”. Il debutto contro lo statunitense EubanksI sorteggi hanno dato i loro verdetti: Jannikaffronterà nel primo turno il tennista statunitense Christopher Eubanks, numero 43 nella classifica mondiale.torna sui campi al termine di un ciclo di riabilitazioni post-infortunio effettuate al J-Medical Torino.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo al Roland Garros 2024, al via domenica, anche se non al top. L'azzurro, numero 2 del mondo, lunedì 27 maggio debutterà nel torneo di Parigi. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo lo stop per il problema all'anca che l'ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.

È ottimista ma con cautela Jannik Sinner, a due giorni dalla prima sfida del Roland Garros dopo l'infortunio di Madrid e il forfait di Roma. Il 22enne azzurro con una buona dose di realismo mette subito in chiaro: «L'anca non mi preoccupa, la condizione non è al 100%, ma non aspettatevi miracoli».

